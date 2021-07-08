【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 怕鬼的真是太幼稚了

凡仙（註）經常說：鬼不可怕，人心才讓我們覺得可怕。

朋友給凡仙介紹他的鐵哥兒，帥哥、有才、有事業、有家室，完美的男人。

但他最近好苦惱了，說屋子閙怪事。

每天凌晨三點，男人書房裏擺著的玩具就會自動響起來。

兒子三歲多，特別愛發聲的玩具，拉鈴、迷你音樂盒、敲琴敲打台、玩具鋼琴、小吉他，這些全都放在書房裏，也全在凌晨三點一起響起來，譎異得很。

凡仙從經驗判斷，這多半與嬰靈有關，而嬰靈則多與其母親有關。

雖然他從未與嬰靈溝通過，但本著能幫就幫吧的心態，向朋友要了男人的太太的照片，再慢慢追溯箇中端倪。

照片到手，朋友還說男人會再致電凡仙，多給他資料，看來這位鐵哥兒朋友真的苦惱至極，希望趕快把這事件解決。

剛開始與這嬰靈連上的時候，凡仙便已感受到它强烈的憤怒。

原來它是被抛棄的胎兒，在母體兩個月不夠，便因某些原因，被硬生生的扼殺，與這世界斷了關係。

這也難怪嬰靈憤怒，好不容易流轉輪迴投生人道，只要多待幾個月就可以做個娃娃，好端端的卻被打回去。它也就帶著憤慨，氣忿難平的纏著不肯離開這世道。

還好這嬰靈聽從凡仙的勸導，不再沉淪悲憤，願意隨指引往下一站去。

男人家裏的玩具也不再半夜空鈴，家中各人心底也都踏實下來。

此事後，男人除了按照凡仙所建議，捐錢往慈善機構做公益外，還說他的太太，父母全都萬二分感激凡仙的仗義幫忙。



嬰靈大多跟著母親，但像這次沒跟著生母，只跟著親父，還閙上親父家的，凡仙倒是第一次遇上。

他翻出男人早前給他的短信，再一次印證他的看法──鬼不可怕，人心才讓我們覺得可怖 。

短信寫著：

「你好！

這照片是孩子，你説的嬰靈的媽媽。但她不是我的太太，是我的前度女友。太太不知道這事，

請替我保密。」

*註: 他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙。

▲ 圖：怕鬼的真是太幼稚了，我帶你去看看人心。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

更多有故事的人@寡言（梁偉英）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！