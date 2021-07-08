【周大調富格曲@iM網欄】全世界最貴的學校 Institut Le Rosey

據統計，香港每年有四萬多名學生到海外升學。除了升讀大學之外，亦有不少到海外升讀中、小學。近年，相關數字更有上升趨勢。世界各地的學校都有不同的傳統風格，對學生的要求亦不盡相同。收費方面，打聽一番，公認全世界最貴的學校名為 Institut Le Rosey。

Institut Le Rosey 位處瑞士，始建於1880年，為 Paul-Émile Carnal 創立，是當地歷史最悠久的寄宿學校之一。知名校友包括比利時、西班牙、埃及、希臘及盧森堡的皇室成員。Rothschild 家族成員以及香港的 Sir Michael Kadoorie 亦曾入讀該校。學生非富則貴，難怪Le Rosey 又有 <The School of Kings> 之稱。

學校實行英、法雙語制。學生年齡由8至18歲不等，級別以 The Juniors，The Cadets，The Jeunes Seniors 及 The Seniors 命名。學生分別來自六十多個國家，是一所真真正正的「國際學校」。全校有學生約四百二十人，老師一百二十位，師生比率達四比一。小班教學，每班人數多為十人以下。學校課程以 IB 及 French baccalauréat 為藍本，除了英、法兩語外，學校另設二十多種語言課程，以鼓勵學生繼續修習自己的母語，多學幾種外語。

學業成績方面，每年約三成畢業生會到 Ivy League 等頂尖學府繼續升學，成績不俗。學術以外，學校亦非常注重學生的品行。校規有嚴格規定，說話時雙手不可放入衣袋中。跟師長交談時，若對方站立的話，學生亦必須保持站立。晚饍時間，學生均穿上整齊服飾，男生要穿西裝、打領帶。此外，進食時，背必挺直，手肘亦不可放在檯上。每名學生都有指定座位，每檯亦有一、兩位師長共用晚饍。師長進入餐廳之際，學生都必須起立。吃畢，亦須等舍監指示方可離席。學習各式各樣的社交禮儀，也許比學業成績更為重要。

課外活動有超過一百項選擇，設有水上活動中心 Fleur d’Eau 及馬術場地等，應有盡有。除了各式各樣的運動外，學校亦非常著重音樂藝術，建有音樂廳 Paul & Henri Carnal Hall。音樂廳由瑞士著名建築師 Bernard Tschumi 設計，設有座位900個。每年邀請柏林愛樂樂團等世界级樂團及知名獨奏家如 Maxim Vengerov 等到校演出。校內六成學生都有學習樂器或聲樂，駐校音樂老師有二十多位，每週有大大小小的音樂課共三百二十多節。音樂及藝術總監笑稱 : We offer too much.

Le Rosey 另一個特色是季節性的全校「大遷徙」。每年春、秋兩季，學校以建於十四世紀的 Château du Rosey 為主樓。Château du Rosey 位處 Lake Geneva 旁，周邊分別有學生宿舍及教職員宿舍。而每年一至三月的冬天，全校學生以至教職員都會搬上滑雪勝地 Gstaad，換換環境，玩玩 Winter Sports。入冬轉換冬季校服比比皆是，轉換校園的，大概就只有 Le Rosey。一名畢業生更表示，在 Gstaad 可以每天滑雪，要是於 Le Rosey 讀足十年的話，滑雪技術或可媲美職業選手！

學費連住宿每年約一百一十萬港元。學生炫富嗎？學生 Marie 冷冷道出：Money is never an issue….every one has it, no one cares about it.

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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