【周大調富格曲@iM網欄】全世界最貴的學校 Institut Le Rosey

據統計,香港每年有四萬多名學生到海外升學。除了升讀大學之外,亦有不少到海外升讀中、小學。近年,相關數字更有上升趨勢。世界各地的學校都有不同的傳統風格,對學生的要求亦不盡相同。收費方面,打聽一番,公認全世界最貴的學校名為 Institut Le Rosey。

Institut Le Rosey 位處瑞士,始建於1880年,為 Paul-Émile Carnal 創立,是當地歷史最悠久的寄宿學校之一。知名校友包括比利時、西班牙、埃及、希臘及盧森堡的皇室成員。Rothschild 家族成員以及香港的 Sir Michael Kadoorie 亦曾入讀該校。學生非富則貴,難怪Le Rosey 又有 <The School of Kings> 之稱。

學校實行英、法雙語制。學生年齡由8至18歲不等,級別以 The Juniors,The Cadets,The Jeunes Seniors 及 The Seniors 命名。學生分別來自六十多個國家,是一所真真正正的「國際學校」。全校有學生約四百二十人,老師一百二十位,師生比率達四比一。小班教學,每班人數多為十人以下。學校課程以 IB 及 French baccalauréat 為藍本,除了英、法兩語外,學校另設二十多種語言課程,以鼓勵學生繼續修習自己的母語,多學幾種外語。

學業成績方面,每年約三成畢業生會到 Ivy League 等頂尖學府繼續升學,成績不俗。學術以外,學校亦非常注重學生的品行。校規有嚴格規定,說話時雙手不可放入衣袋中。跟師長交談時,若對方站立的話,學生亦必須保持站立。晚饍時間,學生均穿上整齊服飾,男生要穿西裝、打領帶。此外,進食時,背必挺直,手肘亦不可放在檯上。每名學生都有指定座位,每檯亦有一、兩位師長共用晚饍。師長進入餐廳之際,學生都必須起立。吃畢,亦須等舍監指示方可離席。學習各式各樣的社交禮儀,也許比學業成績更為重要。

課外活動有超過一百項選擇,設有水上活動中心 Fleur d’Eau 及馬術場地等,應有盡有。除了各式各樣的運動外,學校亦非常著重音樂藝術,建有音樂廳 Paul & Henri Carnal Hall。音樂廳由瑞士著名建築師 Bernard Tschumi 設計,設有座位900個。每年邀請柏林愛樂樂團等世界级樂團及知名獨奏家如 Maxim Vengerov 等到校演出。校內六成學生都有學習樂器或聲樂,駐校音樂老師有二十多位,每週有大大小小的音樂課共三百二十多節。音樂及藝術總監笑稱 : We offer too much.

Le Rosey 另一個特色是季節性的全校「大遷徙」。每年春、秋兩季,學校以建於十四世紀的 Château du Rosey 為主樓。Château du Rosey 位處 Lake Geneva 旁,周邊分別有學生宿舍及教職員宿舍。而每年一至三月的冬天,全校學生以至教職員都會搬上滑雪勝地 Gstaad,換換環境,玩玩 Winter Sports。入冬轉換冬季校服比比皆是,轉換校園的,大概就只有 Le Rosey。一名畢業生更表示,在 Gstaad 可以每天滑雪,要是於 Le Rosey 讀足十年的話,滑雪技術或可媲美職業選手!

學費連住宿每年約一百一十萬港元。學生炫富嗎?學生 Marie 冷冷道出:Money is never an issue….every one has it, no one cares about it.

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

