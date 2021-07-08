【美股分析】形容是這世代的致富機會 富瑞分析師指大麻股望翻倍

富瑞分析師Owen Bennett發表報告，給予其覆蓋的７家美國大麻企業「買入」評級，包括Curaleaf (CURLF-US)、Green Thumb Industries(GTBIF-US)、Trulieve Cannabis(TCNNF-US)、Cresco Labs(CRLBF-US)、Columbia Care (CCHWF-US)、TerrAscend (TRSSF-US) 和 Ayr Wellness(AYRWF-US)，又形容投資大麻股是「一個世代的致富機會」。

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Bennett認為美國大麻零售銷售將會在2020年的172億美元暴漲至2025年的360億美元，並會在2030年增至640億美元。他認為在大麻合法化後，銷售將會由非法市場逐步轉移至合法市場。他質疑這些大麻企業雖表現不俗，但目前投資者對美國大麻市場避之則吉，因大麻仍未得到美國聯邦政府認可，但他預計未來 12 個月內立法者有望提出新的立法。

他又指，隨著愈來愈多洲份宣布大麻合法化，投資者應關注能進入重點洲分（如加洲）、兼且擁有較多元化產品，同時在批發市場上有較大市佔率的本地企業。在上述條件中，他認為Cresco Labs將會是其首選，而Curaleaf及Green Thumb也較為看好。

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