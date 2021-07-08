【職場前景】疫後年輕人求職心態有大改變 就業保障比Work- Life Balance更重要 呢幾間企業成最吸引力僱主

最近數月，不少大學畢業生投身社會工作，疫情令香港人的工作模式起了大變化，大學畢業生對工作的要求也起了變化。最近一份有關香港招聘市場的調查顯示，香港大學畢業生認為就業保障及薪酬為工作的首要考慮 。

國際研究機構Universum早前進行調查，評估香港招聘市場中各公司及機構的僱主吸引力水平。調查發現，本港學生找尋工作時的要求有所改變，當中以「豐厚的未來薪酬」為最重要；而「友善的工作環境」一環，於過去兩年間曾是受訪學生的首要條件，但學生今年更為著重「就業保障」，其排名從第九位升至第六位。相反，工作生活平衡（Work-Life Balance）的重要性顯著下降，從去年的第二位跌至今年第七位。

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有關學生心中理想僱主的企業，商科、工科和IT科學生一致把Apple評為最具吸引力僱主的前三名。而科技巨頭Google則穩守商科和IT學生心中理想僱主的領先地位。至於香港政府則繼續獲工科學生認為是首選僱主。

值得留意的，是這次調查中，安永、輝瑞和新鴻基地產排名大幅躍升，其中安永的排名升幅最大， IT學生評之為第 17 位（上升 63 位）。工科學生對藥廠評價較高，使輝瑞的排名大幅躍升至第七位（上升 43 位），學生對輝瑞的認知度從42% 升至84%，較去年高出一倍。

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Universum亞太區執行董事Mike Parsons表示：「今年的調查結果顯示，香港年輕人才就業考慮因素與往年不同，即使他們有其他因素考量，但現時更重視就業保障和未來薪酬。」他又指，疫情令市場前景不明朗及充滿未知數，追求安穩的工作可謂意料之內。至於職場文化方面，友善的工作環境依然是關鍵的考慮因素，但隨着遙距辦公文化愈趨普及，求職時人才不會再視之為首要考慮因素。若僱主希望成功奪得年輕人才，便需清楚了解他們的競爭對手、明白什麼能吸引目標人才，找出自己的競爭優勢，繼而制定合適的企業品牌策略。

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記者：陳詠妍



