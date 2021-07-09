商務尖沙咀圖書中心新店開幕　以全新形態旗艦店亮相

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商務印書館自1991年在尖沙咀開設首家分店，歷經多次搬遷，早前已於6月29日在新址重開，以全新形態旗艦店亮相。
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商務印書館尖沙咀圖書中心新店首創實體店與電商平台協同運營方式，引入科技手段提升閱讀體驗，提供來自世界各地採購的中英文圖書、文化創意產品，同時設置藝文空間、活動廳、直播室和咖啡店等，打通線上線下，創造跨界體驗，滿足多元閱讀需求。
在疫情的新常態下，閱讀及生活方式在急速轉變，書店需與時代同步，以科技提升讀者的閱讀體驗。聯合出版集團董事長傅偉中指出，尖沙咀圖書中心是首間引入自助付款機的書店，試業期間效果良好，近一成讀者選擇這種支付模式。相信在政府推出消費電子券下，更可便利讀者來書店體驗全新的購物方式。另一方面，以實體書店與電商平台協同運營，讀者在線下看到圖書、線上下單，最快可以第二日收到書。而書店更首創將直播室引入書店，其中香港書展優先場已於試業期間開播，反應十分理想。
此外，該店更特別引入藝術與創意圖書與產品，以呼應尖沙咀地區的新定位。配合新店開幕，即日起至7月20日，新店推出連串開幕優惠，中英文圖書單本9折，兩本或以上85折；文具精品9折。
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責任編輯：蘇穎琪