【兼職推介】消防處請合約一級法定語文主任 時薪308元至352元 入職條件一覽

消防處聘請合約一級法定語文主任，時薪308元至352元，需持有本港大學頒授的學士學位，尤其是主修翻譯或語文學科更佳，主要提供中英文互譯服務。職位按非公務員合約條款聘用，合約期由聘用日起計12個月。一般而言，獲取錄的申請人每星期工作最多17.5小時，每月須工作最少60小時，以主管安排為準。另外，入選的申請人將獲邀參加筆試。對職位有興趣的人士請於7月15日前提交申請。

主要職責：

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入職條件：

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申請手續：申請人須於申請表格〔G.F.340（3/2013修訂版）〕內詳列有關的學歷及工作經驗，並將已填妥的申請表格連同學歷證明（如修業成績表、證書）和相關工作經驗的證明文件副本，在截止申請日期或之前送交以下查詢地址。請在信封上註明申請職位。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確地址並已貼上足夠郵資，以免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人亦可在公務員事務局網站提交網上申請。申請人如在網上提交申請，須於截止申請日期後一星期內，把修業成績表、證書和工作經驗證明文件副本另行送交以下查詢地址。申請人如沒有按要求提供證明文件，申請將不獲受理。



申請表格〔G.F.340（3/2013修訂版）〕可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。申請人如非以指定方式提出申請，又或申請表格資料不齊全或過期遞交，均不會受理。申請人如獲邀參加面試╱筆試，通常會在截止申請日期後約4至6星期內接獲通知。通知書將會以電郵發出，請確保已提供正確的電郵地址。如申請人未獲邀參加面試╱筆試，可視作落選論。

聯絡地址：九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓消防處委聘組

查詢電話：2733 5850

截止申請日期(日/月/年)：15/07/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂