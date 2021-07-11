【無與輪比@iM網欄】終於入坑！電動車我揀呢架……

是咁的，筆者早前終於正式「入坑」，訂購了Tesla剛在香港發佈的Model Y LR版——當然，交車日期未知，訂金也只是$1000而已。而筆者選擇的，是最基本，毋須額外付費的黑籠白色車身。

筆者一向駕的是石化燃料車輛，為何「轉陣」往電動車陣營？也有很多朋友問，同期的電動車還有平治EQA，以及寶馬iX跟i4，何必那麼快下決定？

香港政府以支持環保為由，政策上向電動車傾斜，純電動車本身有9.75萬元的首次登記稅優惠，在「一換一」計劃下，更加獲28.75萬元的首次登記稅；香港Model Y LR訂價為$377,800，如果是燃油車，應課稅金應為$287,470，「一換一」之下剛好完全免稅，但如果加上任何30元以上的Option（應該連車章都買不到），便需要課稅，Model Y 白色車身黑色車籠以外均須加錢，在稅階上，便須繳交115%的稅款了。作為腳車，黑籠易打理，白色車身做個鍍膜便好。

電動車在香港的確是出行的好選擇，只要家中或工作地點均有充電設施，只要在閒置車輛期間充電，便連駛往油站的時間也省掉；電動車多有能量回收，即收「電門」時，駕駛者會感受到尤如「拖brake」的感覺，而這種能量回收與剎車系統無關，即是電動車剎車系統會遠比燃油車低；再者電動車牌費以重量計，現時Model 3的牌費僅千多元一年，而1500cc的小燃油車，牌費卻逾5000元；電動車亦無機油、波箱油、尾牙油等換油需求，毋須定期返廠，時間成本及保養成本都低於燃油車，因此即使Tesla各型號的保費均較高，成本還是划得來的。

當然，上文只是分享個人想法，並無嘗試說服讀者作任何購買決定，不喜勿插。至於「Why Tesla」，而不選擇平治及寶馬，篇幅所限，下期再談。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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