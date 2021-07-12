【育兒精明消費@iM網欄】戒糖就是健康飲食法？「生酮飲食法」

戒糖是不是就是「生酮飲食」？是不是跟網絡介紹的生酮飲食法就可以減肥，就是健康飲食法？

生酮飲食（ketogenic diet）其實是極端控制碳水化合物的攝取量，強迫我們的身體以脂肪為能量來源而達到消脂瘦身的效果。

由於生酮飲食對油脂攝取要求高達整份餐單的70%，一般人的味覺和身體可能都無法適應。亦對蔬果有嚴格的選擇標準，像澱粉質含量多的蕃薯、土豆、芋頭、山藥等都不可以吃，或者簡單地說只可以吃地面上長成的蔬菜。水果更是基本上全部都不能吃，因為實在糖份含量太高。所以生酮飲食有營養攝取不均、造成肝腎負擔的風險，近年也被過於放大地應用在減重與血糖調控上。

所以嚴謹地生酮飲食法並不適合長期病患及有先天性代謝缺陷的人士。兒童與青少年正處於發育階段，而孕婦則負責提供胎兒發育營養素，生酮飲食會減少部分營養素的攝取，所以她們也都不適合。還有長時間進行重訓、健身的朋友們，也不適合生酮飲食，因為攝取足夠的蛋白質與適當的醣分，才能有助增肌與良好的運動表現。

在了解了人體健康的原理，種種健康飲食的理論、方法和功效後，凳凳媽整理出一套結合了各大優點也方便執行的「減糖168」，再和大家總結一下。

就像之前幾期所講的，對身體腸道好的食物，益生元豐富的蔬菜和水溶性纖維，盡可能無限量的吃。凳凳媽會先吃這些美食吃到自己約7成飽，然後再吃約3成的蛋白質包括優質的油脂，水果和甜品只是一兩口就好。大家會質疑，不是一直都說「吃飯要吃七成飽」嗎？因為凳凳媽還有執行168，每天只吃兩大餐呀，所以每餐都可以吃飽飽，而其實在執行一小段時間的168之後，就會明顯的發現自己胃口小了很多，所以大家絕對不用擔心吃飽飽這個問題。

而每餐吃飽飽後，凳凳媽都會走動半小時，這樣不僅身體和胃部都會舒適許多，也可以防止腰腹部的贅肉產生。也要注意每天是否喝夠8杯水份，因為身體有充足的水分才可以有效的平衡身體各機能並輸送養分。在安排上，可以是起床後的一大杯清水，早午餐時的洋蔥湯和齋啡，下午茶時間或許是檸茶檸水，也可以是冰冰的羅漢果水消消暑，晚餐的媽咪靚湯當然也不能錯過，飯後又到了齋戒的時間，一樣可以沖一壺淡淡的伯爵茶為辛勞的一天畫上完美的句號。

最後，凳凳媽還會每週做兩次帶氧運動，每次會做連續30分鐘以上。因為自己非常不喜歡運動，所以只給自己設立了這個最低標準，但也驚喜的發現，大幅度減少了平日肩頸僵硬、經常腰酸背痛的感覺。帶氧運動的選擇也很多，可以是緩步跑、游泳、騎單車、瑜珈、跳繩甚至爬山等等。想要增加肌肉更可以重訓，消耗掉身體內的糖分，然後馬上做帶氧運動燃燒脂肪，減脂亦能增加肌肉比例。所以不要再給自己理由，開始新的飲食健康人生吧，要知道健康才是最大的財富。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

更多育兒精明消費@凳凳媽的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！