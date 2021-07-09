【疫市營商】四季酒店完成第二階段翻新　全新酒吧及大堂咖啡廳將開幕

▲ 香港四季酒店宣布完成第二階段翻新計劃，新酒吧ARGO及大堂咖啡廳Gallery已定於7月15日開業。

香港四季酒店宣布完成第二階段翻新計劃，新酒吧ARGO及大堂咖啡廳Gallery已定於7月15日開業。全新的酒吧及咖啡廳的設計由奧必概念（AB Concept）操刀，是大堂翻新計劃的兩大焦點，冀為賓客帶來全新體驗。

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酒吧ARGO以「創意載體」為理念，採用新古典設計風格，提供業界創新的活動概念及聯乘合作，並創作出組合新鮮的雞尾酒飲品。首張雞尾酒單「Here Today, Gone Tomorrow」聚焦蜂蜜、可可、雲呢拿、咖啡、白米及蘋果等六種食材，並以創意方式展示其獨有味道。

大堂咖啡廳Gallery則為賓客營造客廳般的氛圍，提供別致時尚的休閑餐飲體驗。Gallery的下午茶以酒店米芝蓮餐廳的菜式作靈感，為賓客帶來中西美點，配以單一產地或特調配方的咖啡及茗茶。

▲ 大堂咖啡廳Gallery則為賓客營造客廳般的氛圍，提供別致時尚的休閑餐飲體驗。

香港四季酒店地區副總裁兼總經理戴威廉表示，這個翻新項目是集團長期策略計劃的一部分，故在新酒吧和咖啡廳的概念和設計上都作出了周詳的考慮，相信這兩個新的餐飲選擇將吸引新一批顧客，為賓客帶來新體驗。

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責任編輯：蘇穎琪