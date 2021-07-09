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【職場熱話】小朋友唔聽話要成日OT　成間補習社走剩自己一個　補習老師形容行業是「地獄」

理財智慧 09:00 2021/07/09

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不少家長為了令子女可以考獲更好的成續，都會把孩子送到報習社，但小孩子天性貪玩，有時候亦令補習老師感到「頭痛」。近日就有補習老師到討論區發帖，細數在補習行業的「辛酸史」，勸其他人不要入行。

事主經歷：

【職場熱話】大學生年年暑假都做實習　遭斥「做爛市」　網民：現在找實習都要有工作經驗　【下一頁

帖文一出，引來網民紛紛回應，有網民對事主一番話表示認同，「現在的小朋友比以前難教，頑皮就是頑皮，給個名稱叫『過度活躍』，把責任推在有病上，他也不想頑皮似的，推卸責任。那些家長，要不放個小孩在這裏，當作託兒所似的，煩少他們幾個小時；要不當你售貨員似的，要你『跑數』，幫他兒子跑分數。樓主找到其他工作快點走吧。」、「有10萬月薪才會考慮做」、「對著小朋友真的有點害怕」；亦有網民「錯重點」，「小朋友好慘補到這麼遲」。

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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