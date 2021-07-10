【劉‧住保鮮期@iM網欄】炎夏奢華體驗 潮遊半島酒店(一）



一般香港人對香港地標半島酒店的感覺是「離地」，皆因她是香港以至全球最豪華、最著名的酒店之一，更是香港現存歷史最悠久且地位顯赫的酒店。但面對揮之不去的疫情和未知何時復甦的旅遊業，這間接近百年歷史的酒店，都推出了接地氣的奢華住宿package。今次潮遊的package 包括兩日一夜豪華海景客房住宿連早餐、港幣$500美食禮遇、彈性check-in/Check out 時間、預約或指定時段享用泳池及健身室設施，更可從16個「寰宇半島自在行」的項目中，揀選兩個作特色體驗。

我覺得現在付出數千元代價，便可擁有一個屬於自己和家人的永恆回憶和體驗，絕對值得。相信經濟復甦後，要得到同樣的優越款待，動輒可能要用奉上數倍金錢，還未必有房。無他，半島酒店這個盛載着香港歷史的地標式酒店品牌，早已令世界各地的遊客，排隊慕名而來朝聖。

好，今期先從住宿和特色體驗說起。酒店本身有分新翼和舊翼，我今次入住的是有近百年歷史的舊翼海景商務客房。

三米高的客房樓底，甫一進內已讓人豁然開朗，房間內的高級焗漆實木家具，內藏注重細節的用品。無論熱飲、冷藏美酒、小食、指甲油風乾機、文具、以至影印機等種種設施，一應俱全。



房間內還配上四套現代感十足的電子panel，無論身處房中任何角落，均可以透過這個電子管家控制房內設施，甚至預訂餐廳、交通工具和水療中心服務。新舊、時代感和方便共冶一爐。

現在酒店做staycation，各施各法之餘還要有噱頭，才可吸引港人消費。至於什麼是半島酒店的「寰宇半島自在行」體驗呢？其實是她聯乘了重要的持份者，為賓客提供五大類別的禮遇如「歷史禮讚」的遠東貴婦深度遊、「藝術思園」的領略黑房沖曬藝術或傳統手工藝盛宴、「極限快感」之模擬飛行體驗、「匠心工藝」之Bvlgari 彩寶奇緣、Louis Vuitton 傳承卓越皮革工藝、Vacheron Constantin裝錶工藝、和「浮生百味」的米芝蓮星級廚房、芝士與葡萄酒的完美配搭等，一共16個項目作選擇。真是誠意滿分和噱頭十足。來吧！看看我的選擇是什麼？

女士們當然最愛bling bling珠寶首飾，所以，我預訂了Bvlgari 彩寶奇緣。在專屬的90分鐘體驗內，整個店舖只接待已預約好的酒店賓客。我可以邊飲意大利Prosecco，邊看着專員為我介紹12星座寶石和背後的歷史故事及人物，更可從我星座的性格寶石中，挑選對應首飾作試戴及拍照之用。



我總共試戴了三條品牌經典設計的頸鏈和Serpenti系列手鐲型手錶，單單這幾件貨品的價值已過百萬，去staycation 竟然有如此富貴的體驗，當然難忘！

你可能會說，這只不過是一種銷售技倆，可能係，除非唔係。但專員們全程都專注於講解寶石特色和替我不停拍照，最後更指導我製作自己名字專屬的皮革記念品。

就在這樣輕輕鬆鬆、充滿笑聲及互動的氣氛下，讓我對品牌有正面的印象，可能日後當我想買珠寶首飾時，應該都會多一個選擇。

相比起上一個體驗，以下這個活動刺激得多。因為有現役飛機師，為我提供個別指導的飛行訓練，並在模擬駕駛艙內，駕駛飛機遨遊香港上空，甚至遠赴一個自己喜歡的國家。真是未出發，先興奮！香港航空機長Captain Joel ，駕駛飛機經驗豐富。但由於疫情關係需要放無薪假，他便馬上發揮港人靈活變通的精神，結果造就了他成立展翅飛行學會，並與半島酒店合作，推出這個非常有特色的模擬飛行體驗。透過約1小時講解航空歷史，介紹飛機種類及教授駕駛技術，參加者便可享有30分鐘的模擬自駕（飛機）遊。

雖然我有私家車駕駛執照，但駕駛私家車和控制飛機真是兩回事。結論是我只適合做乘客，皆因一點駕駛飛機的天份和技術都沒有！

好了，玩樂半天都是時候品嚐美食。如果你都打算看看半島酒店享負盛名的法國餐廳Gaddi’s ，有什麼精緻美味的菜式？那麼你就不要錯過，隔周後的「劉·住保鮮期」啦！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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