【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股

踏入下半年，大型科技股因滴滴下架事件而全線調整，拖累恒指進一步向下失守28000點關口，一眾收息股現階段重拾吸引力。選擇這些派息股的準則，不外乎目前提供最少3厘的周息率，業務受經濟周期影響程度較低等。這些板塊主要來自公用、電訊和食品等。在早前和收息股推介有關的文章中曾已作推介的個別常客股份，下半年仍值得看好。

展望下半年，本地收息股的股價動力主要來自本港能否恢復通關及透過派發電子消費券，推動消費情緒。至於中資收息股，則取決於內地經濟復甦進度，能源價格在經濟復甦及通脹環境下能否維持健康走勢等。

下半年值得加注的10大收息股一覽：

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