  • 30°C
香港時間 : 2021708日 (四) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla中國製Model Y降價20％ 　分析：希望挽回中國銷售

商業 19:30 2021/07/08

分享：

特斯拉(Tesla)在中國官網正式開售國產Model Y標準續航版，且大幅降價20%。

特斯拉(Tesla)在中國官網正式開售國產Model Y標準續航版，且大幅降價20%。有分析指，此舉可能是為了挽回中國市場銷售的策略。

【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起

《彭博》報道，Tesla在中國推出了一款價格便宜得多的本地製Model Y。據其網站稱，在政府補貼後，此次降價的標準版Model Y起價為 276,000 元人民幣（約331656港元），這比最初的遠程Model Y 售價減約 20%。

Tesla在一份聲明中表示，中國擁是全球領先的新能源市場，是其品牌在美國以外擁有本地生產產品的首個市場。公司將繼續在中國投資，加速向可持續能源轉型，以實現碳中和目標。

中國乘用車協會的數據顯示，上月國產特斯拉的批發出貨量從5月份的33,463輛減至33,155 輛，下降 0.9%。 事實上，特斯拉將中國視為僅次於美國的第二大市場，過去曾多次降低汽車價格，特別是在新季度開始前後，以提振銷量。然而，Tesla過去數月經歷了不少負面新聞，故有分析認為，是次在中國降價可能是為了挽回中國市場銷售的策略。

【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰

【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰
今日
【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰
【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起
2021/07/02
【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起
【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成
2021/06/28
【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成
【Bitcoin】1.2萬人出席比特幣大會　參與者：無懼Tesla CEO質疑
2021/06/08
【Bitcoin】1.2萬人出席比特幣大會　參與者：無懼Tesla CEO質疑

你可能感興趣

【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰
今日 15:47
【滴滴出行】滴滴下架　分析師憂慮Tesla等汽車公司或面臨挑戰
【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起
13:30 2021/07/02
【Tesla】Model Y 正式在香港發售　價格$329,800起
【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成
12:00 2021/06/28
【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成
汽車 產品 Tesla 銷售 中國 中國市場

下一篇文章

【電腦節】電腦節8月20日舉行　雙重消費券及預留熱賣產品吸客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版