【Tesla】Tesla中國製Model Y降價20％ 　分析：希望挽回中國銷售

▲ 特斯拉(Tesla)在中國官網正式開售國產Model Y標準續航版，且大幅降價20%。

特斯拉(Tesla)在中國官網正式開售國產Model Y標準續航版，且大幅降價20%。有分析指，此舉可能是為了挽回中國市場銷售的策略。

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《彭博》報道，Tesla在中國推出了一款價格便宜得多的本地製Model Y。據其網站稱，在政府補貼後，此次降價的標準版Model Y起價為 276,000 元人民幣（約331656港元），這比最初的遠程Model Y 售價減約 20%。

Tesla在一份聲明中表示，中國擁是全球領先的新能源市場，是其品牌在美國以外擁有本地生產產品的首個市場。公司將繼續在中國投資，加速向可持續能源轉型，以實現碳中和目標。

中國乘用車協會的數據顯示，上月國產特斯拉的批發出貨量從5月份的33,463輛減至33,155 輛，下降 0.9%。 事實上，特斯拉將中國視為僅次於美國的第二大市場，過去曾多次降低汽車價格，特別是在新季度開始前後，以提振銷量。然而，Tesla過去數月經歷了不少負面新聞，故有分析認為，是次在中國降價可能是為了挽回中國市場銷售的策略。

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責任編輯：蘇穎琪