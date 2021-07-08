【華為新品】華為智能手錶WATCH 3系列　首度加入eSIM功能

▲ 華為今（8日）舉行發布會，該企消費者業務大中華區副總裁何鴻略宣布，在港推出搭載HarmonyOS 2的智能手錶WATCH 3系列。

華為今（8日）舉行發布會，宣布在港推出多款搭載由華為自家研發的最新作業系統HarmonyOS 2新產品，除了有平板電腦MatePad Pro及MatePad 11外，同時也有智能手錶WATCH 3及WATCH 3 PRO、以及藍芽耳機FreeBuds 4。

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華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略指出，該企在穿戴裝置市場的發展正不斷成長，華為在2020年穿戴裝置上，全球共售出3,220萬台，市佔率為17.4%，排名第三。而穿戴裝置的本地收入，2020年與2019年相比約增加35%，相信穿戴市場的發展潛力將不斷提升。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略指出，該企在穿戴裝置市場的發展正不斷成長，穿戴裝置的本地收入，2020年與2019年相比約增加35%

而全新的華為WATCH 3系列，就首度加入eSIM功能，可離開手機單獨使用。WATCH 3 系列同樣搭載HarmonyOS 2，可連接華為手機並進行遙控拍攝，通過錶面即時預覽和控制前後鏡頭切換，更可利用錶冠調節焦距，亦支援HUAWEI Music、Petal 地圖、HUAWEI Pay、AppGallery 等，

WATCH 3系列採用1.43吋AMOLED觸控屏幕、曲面 3D 玻璃及 2.5D 藍寶石玻璃錶面，以及新增反饋3D旋轉錶冠及雙擊按壓錶冠。另配備了溫度感應器，可為用戶皮膚測溫，還有多項感測器，可偵測心率、血氧飽和度、睡眠、壓力等，以及超過100種運動模式。

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續航力方面，WATCH 3 Pro在智能模式下支援 5 天續航，超長續航模式中下可運作21天，而 WATCH 3在智能模式下和超長續航模式下，分別提供3天及14天續航力。

至於售價，WATCH 3 Pro備有深啡色款式，售價為4,799港元；而WATCH 3則有黑色活力款及啡色時尚款，售價分別為2,999港元及$3,299港元。

藍牙耳機FreeBuds 4 採人耳自我適應降噪技術

與此同時，華為也在會上帶來藍牙耳機FreeBuds 4，採用半開放式入耳設計，配搭人耳自我適應（AEM）降噪技術。值得一提的是，耳機可同時連接到不同華為智能裝置，可隨時將手機的影片切換至平板或電腦，毋需重新配對。

▲ FreeBuds 4將於7月14日起發售，備有白及銀配色，售1,099港元。（黃建輝攝）

FreeBuds 4將於7月14日起發售，備有白及銀配色，售1,099港元。

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記者：曾曉汶