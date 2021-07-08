【投資展望】富邦潘國光：港股受科網監管陰霾籠罩　季內或低見26000點

▲ 富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，聯儲局明年1月起退市，以每月減買100億美元債券的步伐逐漸退市。（陳永康攝）

港股受中資科網監管陰霾籠罩，單日急挫超過800點。富邦香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預期，港股今季在內地收緊科網企業監管、聯儲局公布退市細節及跟隨美股調整的3個因素影響下，將會出現調整，或低見26000點水平，但相信第四季情況會好轉。

阿里巴巴跌穿200關 散戶築血肉長城失守｜詳見【下一頁】

潘國光指，27500點是恒指的關鍵水平，若跌穿，港股短期將在26000點至27500點區間橫行。恒指今日急瀉800點後，目前險守27100點水平。展望第四季，港股屆時或可重上今年高位。

貝萊德﹕監管科網企業並非中國獨有 有利市場發展｜詳見【下一頁】

他表示，當港股出現調整並呈橫行格局時，可以收集個別板塊股票，具體即包括公用股、地產股、金融保險股，但就毋須急於撈底科網股搏反彈。

他解釋，金融股可以受惠市場加息預期，而且受消費券、中港通關預期及香港全年經濟增長反彈，地產及其他與本地經濟關聯度高的股票都可以看高一線。

外圍方面，市場關注聯儲局退市步伐。潘國光預測，聯儲局將於今年9月宣布退市細節，並在明年1月起，以每月減買100億美元債券的步伐退市。受退市消息影響，他預期美股屆時或會出現震盪，估計調整幅度約3%至5%。

聯儲局退市將支持美滙轉強，潘國光料美滙指數年底前或回升至95水平。人民幣方面，他預計屆時會轉弱低見6.55至6.6兌1美元。

相關文章：

【大行看法】瑞銀汪濤：國常會提降準不代表貨幣政策大幅轉向

【大行看法】晨星：美股幾個月內或出現5%至20%調整

記者：趙穎妍