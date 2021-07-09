【歐國盃】喬治扭計要睇英德大戰 指定威廉要著父子西裝

英格蘭再次在歐洲國家盃踢出好成績，英國球迷自然興奮，同是球迷的喬治小王子，自然不想錯過今屆歐國盃。據悉，喬治早前請求父親威廉王子，帶他去觀賞英格蘭對德國的16強賽事，甚至要求與父親搭配父子裝，穿著一樣的西裝現身。

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英格蘭上月底在歐國盃16強淘汰賽中，2比0擊敗多年宿敵德國晉級。當時威廉王子（Prince William） 一家現身溫布萊球場（Wembley Stadium）為英格蘭吶喊助威，喬治小王子（Prince George）更是今年首次出席公開場合。

王室消息人士指，喬治為親身觀看英格蘭賽事，不惜請求父親，更要求與父親搭配服飾，穿著同一款西裝亮相。

王家專家拉科姆 （Duncan Larcombe） 引述威廉朋友指，喬治視威廉王子是英雄，更認為他父親是全世界最完美的人，因此，喬治堅持與父親穿著同一款西裝觀看賽事，打扮猶如「小威廉」。

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拉科姆續指，威廉作為英格蘭足總主席，通常都不會帶喬治出席正式球場活動，但今次喬治很想現場觀看英格蘭賽事，於是不斷請求父親，威廉最終就範。

威廉與凱特一向盡全力避免子女暴露於鏡頭前，由於喬治主動要求到溫布萊球場觀看賽事，凱特（Kate Middleton）亦同意陪同出席及照顧喬治，造就威廉王子一家現身觀賽的經典一幕。

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雖然威廉及凱特看得投入，更興奮得站起來歡呼，但仍然被穿著與父親相配西裝的喬治搶去風頭。

責任編輯：郭麗明