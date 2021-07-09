  • 29°C
香港時間 : 2021709日 (五) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐國盃】喬治扭計要睇英德大戰 指定威廉要著父子西裝

環球社會熱點 08:05 2021/07/09

分享：

英格蘭再次在歐洲國家盃踢出好成績，英國球迷自然興奮，同是球迷的喬治小王子，自然不想錯過今屆歐國盃。據悉，喬治早前請求父親威廉王子，帶他去觀賞英格蘭對德國的16強賽事，甚至要求與父親搭配父子裝，穿著一樣的西裝現身。

喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國 【下一頁】

英格蘭上月底在歐國盃16強淘汰賽中，2比0擊敗多年宿敵德國晉級。當時威廉王子（Prince William） 一家現身溫布萊球場（Wembley Stadium）為英格蘭吶喊助威，喬治小王子（Prince George）更是今年首次出席公開場合。

王室消息人士指，喬治為親身觀看英格蘭賽事，不惜請求父親，更要求與父親搭配服飾，穿著同一款西裝亮相。

王家專家拉科姆 （Duncan Larcombe） 引述威廉朋友指，喬治視威廉王子是英雄，更認為他父親是全世界最完美的人，因此，喬治堅持與父親穿著同一款西裝觀看賽事，打扮猶如「小威廉」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？ 【下一頁】

拉科姆續指，威廉作為英格蘭足總主席，通常都不會帶喬治出席正式球場活動，但今次喬治很想現場觀看英格蘭賽事，於是不斷請求父親，威廉最終就範。

威廉與凱特一向盡全力避免子女暴露於鏡頭前，由於喬治主動要求到溫布萊球場觀看賽事，凱特（Kate Middleton）亦同意陪同出席及照顧喬治，造就威廉王子一家現身觀賽的經典一幕。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

雖然威廉及凱特看得投入，更興奮得站起來歡呼，但仍然被穿著與父親相配西裝的喬治搶去風頭。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？
2021/07/03
【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？
【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首
2021/07/02
【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首
【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波
2021/07/02
【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波
【英國王室】喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國
2021/07/01
【英國王室】喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國
【英國王室】哈里梅根澄清受資助 堅稱贊助早斷
2021/06/25
【英國王室】哈里梅根澄清受資助 堅稱贊助早斷

你可能感興趣

【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？
08:05 2021/07/03
【英國王室】戴安娜雕像身邊小孩 點解唔係威廉哈里？
【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首
11:19 2021/07/02
【英國王室】戴安娜雕像揭幕 威廉哈里再聚首
【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波
09:05 2021/07/02
【英國王室】哈里威廉藉歐國盃「破冰」 短訊互賀英格蘭贏波
皇室 網絡熱話 英國 英格蘭 威廉王子 歐洲國家盃

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月09日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版