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【互聯網監管】銀保監：大型互聯網平台收引流費達6%至7%　推高融資成本　加大監管平台收費

股市 18:57 2021/07/08

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銀保監：大型互聯網平台收引流費達6%至7%　推高融資成本　加大監管平台收費

滴滴出行（美：DIDI）App因網絡安全遭下架後，觸發新一輪互聯網企業監管風波，內地多個監管機構連環出手。銀保監會消保局局長郭武平於銀保監會舉行的新聞發布會上表示，大型互聯網平台向金融機構收取導客引流費或者信息服務費，推高了融資成本。因此，要加大互聯網平台在收費方面的監管力度。

市監局處罰經營者集中案、阿里騰訊涉事案件已佔半數，看【下一頁】

郭武平指，有大型互聯網平台導客引流費或者信息服務費約為6%、7%，但實際上銀行的貸款利率是4%、5%，所以整個實體經濟和企業融資成本裡，大型互聯網平台佔了很大一塊。除此之外，還有一些提供風險緩釋措施的市場主體又是6、7個點。

郭武平強調，減費讓利既要在銀行這端，同時也要加大對大型互聯網平台等市場主體在收費方面的監管力度。

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編輯：袁諾曦

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