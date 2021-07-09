【樓市熱話】疑因租務管制　劏房業主不再包水電費　更稱租戶「賺咗」

運輸及房屋局計劃落實劏房租務管制措施，建議劃一規管租期為2年，租期內不得上調租金，如果可以在本年度通過修例，最快年底實施。近日在討論區就有網民發帖，稱友人是劏房住戶，最近跟業主聊續租時，告訴他租金不再包水電費，業主更稱事主朋友「賺咗」，友人懷疑業主有此舉是與劏房租務管制有關。

事主經歷：















【劏房戶佳音】政府宣布落實「劏房」租管 租期固定為兩年 期內不可加租 最快今年底落實 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱議，不少網民都嘆這些政策最後受苦的只有租戶，「還要每兩年加15%租，『租租』這次真是要多謝政府。」、「住在劏房，預了給房東『砌』,，要麼接受，要麼越住越小、越住越遠，供求定律。」、「這叫上有政策，下有對策」、「其實就像最低工資似的，最底層開始加，陸續到上層一齊加」。

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責任編輯：黃苑筠