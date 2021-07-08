【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽

規劃署聘合約助理園境主任，月薪33485萬元，需持有園林建築學學位或具有香港園境師學會認為符合參加該會專業資格考試所定學歷要求的資格，主要進行實地勘察、園境評估和樹木評估，職位按非公務員合約條款聘用，為期一年。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(通用表格第340號(3/2013修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。已塡妥的申請表格，連同詳細履歷、學歷證書副本及工作經驗的書面證明，須於截止申請日期或之前以親身遞交或郵遞的方式送達指明地址。請在信封面註明申請職位名稱。信封上的香港郵戳日期將被視作遞交申請的日期。為避免郵寄申請有所延誤或郵件未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退回寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請如逾期遞交、資料不全或沒有夾附詳細履歷及相關證明文件，或以傳真或電郵方式提交，將不獲受理。獲邀參加面試的申請人通常在截止申請日期後約六至八個星期內會接獲通知。申請人如未獲邀參加面試，則可視作落選論。

聯絡地址：香港北角渣華道333號北角政府合署18樓規劃署聘任組

查詢電話：2231 5017

截止申請日期(日/月/年)：09/07/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂