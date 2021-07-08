【香港經濟】《經濟學人》：香港疫情後復甦程度最高　目前已恢復至疫情前96%的水平

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新冠疫情席捲全球超過一年，各國經濟民生均受打擊。《經濟學人》開發「常態化指數」，以評估疫情後不同國家及地區的人民生活的恢復水平。根據該指數，香港經濟目前整體上已經恢復至疫情前96%的水平，是在評估的眾多國家及地區中，最接近恢復正常的地區。
《經濟學人》開發的「常態化指數」，主要跟蹤八個變量，包括50個國家的市民運動的出勤率、在家時間、交通擁堵程度、零售客流量、辦公室空置率、航班情況、電影票房以及公共交通。指數以疫情前的狀況作為基數100，以評估全球及選定的50個國家及地區的復甦程度。這些國家及地區約佔全球75%的人口，總GDP佔全球GDP的90%。
根據數據顯示，截至去年4月中旬，該指數數值僅得35，直至去年7月上升至50，在去年9月再次上漲後，一直維持在60左右的水平。
常態化指數排名前十的國家及地區
|國家及地區
|疫情後復甦程度
|香港
|96%
|紐西蘭
|87%
|巴基斯坦
|84%
|尼日利亞
|84%
|烏克蘭
|84%
|羅馬尼亞
|82%
|丹麥
|81%
|埃及
|81%
|以色列
|80%
|墨西哥
|80%
除香港外，恢復較快的地方還有新西蘭，目前已經恢復至疫情前88%的水平，以及巴基斯坦、尼日利亞和烏克蘭。
另外，《經濟學人》指，有部分國家距離恢復常態仍有較長距離，當中，英國排名第36位，美國排名第20位，中國排名第19位。
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記者：梁安琪