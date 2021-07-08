原市價放盤　因一個理由減價平售　美孚新邨800萬易手　低市價3%

旺市下業主叫價強硬已成常態，但也有例外。美聯吳志輝表示，樓市交投暢旺，惟仍有業主肯平價賣樓，美孚新邨有三房單位以800萬元成交上，低市價約3%。

上述成交單位為美孚新邨一期百老匯街11號中層A室，實用面積629方呎，屬三房間隔，景觀開揚。據悉，單位原放盤叫價820萬元，經議價後調減20萬至800萬元成交，減幅約2.4%，折合實用呎價約12,719元。

業主肯平賣，原來是因為單位向葵涌道天橋，雖處於中層，仍不時會有噪音問題。放盤叫價820萬元原屬市價水平，再經減價後，以比市價低約3%獲承接。

資料顯示，原業主於2014年5月以530萬元購入單位，持貨7年，帳面賺約270萬元，物業升值約51%。

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