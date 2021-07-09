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【樓市熱話】啟德站啟用 網民力數三大伏位 被批沒見識

理財智慧 12:00 2021/07/09

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屯馬線啟用，不少人都覺得交通方便了。沿線地區也因此漸漸變得繁華，例如宋皇臺和啟德等。近日有網民於網上討論區發文，力數啟德區三大伏位。

網民經歷：

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有人同意樓主的觀點，大嘆：「得一條路先係最大問題, 壞一架車阻條路都玩完」，建議政府重新考慮輕鐵的選擇。

買啟德樓的另一個好處是能炒樓，待六七年完善配套時就能雙倍價錢賣出去。

【乘車獎賞】慶屯馬綫全綫通車 港鐵送10萬張單程車票（附登記步驟）【下一頁

不過就有網民覺得樓主說得沒有道理，指：「將軍澳都發展到咁多人搬入去，市中心點會有問題！」，更直言：「不如擔心下自己買唔買得起好過啦！」。而且很多人都覺得只要等十年就能住人，沒有問題。只有近跑道的樓宇受影響，如果是市中心的話，樓價仍然高企。

【職場熱話】一個同事怕冷 全部門一起捱熱 港男大呻：你凍可以着衫 我熱冇得除衫【下一頁

另外有人覺得啟德不是一般的屋邨，「你睇吓白石角，寶馬山，中半山，西半山，邊度有港鐵，邊度唔係一條路入」，直言：「樓主擺明唔識！」

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責任編輯：張瑋婷

 

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