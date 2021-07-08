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【電腦節】電腦節8月20日舉行　雙重消費券及預留熱賣產品吸客

商業 18:40 2021/07/08

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配合政府電子消費券，今年電腦節加推雙重消費券。香港電腦商會創會會長張耀成（中）表示，所認識的行家均已安裝電子支付。圖左為該會主席王志強；右為該會副主席許健生。

香港電腦通訊節2021（電腦節）將於8月20至23日舉行。疫情下港人對電子產品需求增，主辦單位香港電腦商會表示，不少手提電腦缺貨，大會已建議參展商預留優惠及熱賣產品，並配合電子消費券，將推「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值約300萬元。

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市民最快可於8月1日領取電子消費券，如市民於第一期登記，即可於電腦節內，已安裝電子支付的展位內使用，購買心水電子優惠產品。

除了政府的電子消費券，大會更加推「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，以吸引更多市民消費，以及補貼參展商的營運成本。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元，至500元不等，市民憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，數目不限。

大會將鼓勵展商選用電子支付取代現金交易，現場不設現金購票，更邀香港品牌SPECTRA  SoePay，成為大會指定電子支付服務供應商。香港電腦商會創會會長張耀成表示，暫未有統計安裝電子支付的展商數目，但所認識的行家均已安裝。

Q1: 電子消費券可與大會現金消費券同時使用嗎？
可以

Q2: 我和家人一行4人，有4張幸運卡，可以同時使用嗎？
可以

Q3: 幸運卡以什麼形式發放？
購票時將獲實體幸運卡，有6款面值，包括10元、20元、30元、50元、100元、500元。

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記者：朱悅瀅

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