【職場熱話】月薪25k沒升職機會　30歲港男持100萬　打算到英國「闖一闖」

最近香港出現移民潮，開放BNO簽證的英國成為不少香港人的移民首選，近日就有網民在討論區發帖，指現年30多歲，月薪2.5萬，工作沒有升職機會。雖然只有100萬元現金，但就很想到英國「闖一闖」，所以上來問其他網民認為去英國是否明智？

事主經歷：

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【職場熱話】一個同事怕冷 全部門一起捱熱 港男大呻：你凍可以着衫 我熱冇得除衫 【下一頁】

帖文引來網民熱議，有網民就建議事主再考慮清楚，「為甚麼去『掃街』會一些呢？」、「英國『掃街』哪有這麼容易請你？很多人跟你爭，如果3餐在外面吃加住宿，人工未必夠用」、「在香港工作有2.5萬那在英國『掃街』有多少錢工資？其實英國甚麼都貴，你在香港賺到2.5萬只要你跟家人住，沒有住屋負擔其實生活很舒服」、「通常一個人未接觸過一個新環境都會幻想新環境是多麼美好，就如轉新公司一樣，但面對失望時記得不要後悔就可以。」

不過，亦有網民支持事主，認為年輕應該試一試，「想做就去做，去了後悔一時，不去後悔一輩子」、「趁年輕出外闖一闖也不錯」、「年青人應該去外面看一看世界」、「去吧，英文說多了就習慣，不過英國都多人失業，你要有心理準備。」

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責任編輯：黃苑筠