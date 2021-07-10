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【歐國盃】英意周日決賽 波飛炒至天價（第四版）

環球社會熱點 12:09 2021/07/10

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歐國盃決賽於英國時間周日晚上8時（本港周一凌晨3時）舉行，由英格蘭主場迎戰意大利。英格蘭相隔逾半世紀再次打入大賽決賽，不少人都希望親睹球隊捧盃，門票自然是供不應求，難怪網上有人以天價放售決賽門票。

（第二版及第三版更新最新票價，第四版更新意大利情況）

【歐國盃】英格蘭險勝丹麥 與意大利爭冠 【下一頁】

【歐國盃】意大利晉級決賽 互射12碼擊敗西班牙 【下一頁】

意大利足總表示，英國批准不多於1000名意大利球迷入境觀戰，毋須隔離檢疫。惟有關球迷必須乘搭足總安排的直航機及交通工具，球場內亦會設立指定觀賽區，而他們賽後要立即返回意大利，在英國的逗留時間不超過12小時。

根據歐洲足協官方網站，決賽門票分為4個級別，最平一級屬球迷優先（由決賽雙方足總分配予早已註冊的所屬球迷），叫價81英鎊（約869港元），其餘1至3級公開發售門票，則為252、595及945英鎊（約2701、6381及10135港元）。

多個二手網站均見決賽門票放售，每張門票索價大約3,000英鎊（約3.2萬港元）至1.8萬英鎊（約19.3萬港元）不等。eBay上有人拍賣4張相連座位的第1級門票，起標價為6萬英鎊（約64.4萬港元）。

二手網站Ticombo上，有人早在英格蘭與丹麥的4強比賽前，便以4萬英鎊（約42.9萬港元）放售兩張位置極佳的豪華位決賽門票。隨著英格蘭打入決賽，有關門票已經不見蹤影，取而代之最貴雙連門票是2.6萬英鎊（約27.9萬港元）。

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由於英格蘭史上首次晉身歐國盃決賽，iTV引述政府消息人士表示，政府仍在考慮容許倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）全場滿座，容許9萬名球迷入場，超越政府原先容許最多75%、即67500名觀眾的入場上限。

責任編輯：吳漢培、嚴智勇

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