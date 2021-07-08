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【臨時工推介】星光國際教育請說故事班導師 時薪100元至120元 有何入職要求

理財智慧 18:30 2021/07/08

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星光國際教育有限公司聘說故事班導師，時薪100元至120元，主要到私人屋苑會所教說故事班，每週工作1天，工作時間為星期五上午9時至上午10時或下午3時至下午4時，而工作期由7月16日至8月27日。但有關的入職條件又如何？

詳細如下：

    點擊圖片放大
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申請須知：求職者可電郵(jobs@hkcmi.com.hk)履歷表給星光國際教育有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與張小姐(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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