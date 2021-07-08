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【叫車市場】滴滴出行最快將於本月底在英國投入服務 或成Uber最大對手

環球政經 18:39 2021/07/08

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據《每日電訊報》(The Daily Telegraph)報道，滴滴已在曼徹斯特和錫菲（Sheffield）獲發牌照，最快將於本月投入服務，Uber將面臨另一個叫車服務競爭對手的壓力。目前滴滴已在全球15 個國家或地區開展業務，並打算擴大在英國的業務規模，在倫敦和曼徹斯特招聘員工。

【兼職推介】統計處招聘訪問員 時薪111元 入職條件簡單不妨一試 【下一頁

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報道指，英國的叫車服務市場尚有​來自印度的Ola, 愛沙尼亞的Bolt以及法國的Kapten，當滴滴正式營運後會成為新的競爭者。

滴滴上月籌集了 44 億美元，這是自 2014 年阿里巴巴以來，最大規模在美國上市的中國科技公司。然而日前，中國政府以違反蒐集使用個人資訊為由，將滴滴出行App從多個應用商店下架。此舉令到滴滴股價暴跌，目前股價遠低於IPO時的每股14美元。

【美股焦點】美國上市五日後被要求下架 滴滴盤前暴跌近三成 【下一頁

現時滴滴除了中國市場，已經在亞洲、中美洲等地區發展，去年進軍俄羅斯市場，更計畫擴展歐洲市場，因此進軍英國將成為滴滴進入歐洲市場的重要發展。

 

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撰文 : 陳楚琨

中美洲 歐洲 滴滴出行 Uber 英國 倫敦 歐洲市場 中國市場 曼徹斯特
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