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【職場熱話】同事自私把榴槤放冰櫃 味道傳遍公司 連飯盒都有 網民：一定要抓物主

理財智慧 13:00 2021/07/09

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世界上有很多食物都是「不臭不好吃」，例如臭豆腐、榴槤等。這些食物更是暗地裏被禁止帶回學校或公司，因為不是每個人都能接受到。近日有網民於網上討論區發文，抱怨同事把榴槤放進冰櫃。

網民經歷：

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不少網民身感同受，直言：「那人真的很自私！」、「想起也覺得煩躁」、「雪榴槤味就像嘔吐物味」等。看不過眼的人就表示「和HR說！」「一定要抓物主！」、「我是你就會把它丟了！」

【內地熱話】女子於銀行存100萬人民幣　5年後離奇剩1元人民幣【下一頁

網民又指，幸好公司有明文規定寫着不準帶強烈氣味的食品回來，不然想想也難受。很多人都覺得榴槤不是全部人能接受，那位同事不應該代表全部人，覺得很好吃就帶回來。

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責任編輯：張瑋婷

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