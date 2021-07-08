【華為新品】華為MatePad系列攻港　售價3388元起

▲ 華為終在今（8日）舉行發布會並宣布，將在香港推出多款搭載由華為自家研發的最新作業系統HarmonyOS 2新產品。

華為自禁令後，一直積極打造自家生態圈。華為終在今（8日）舉行發布會並宣布，將在香港推出多款搭載由華為自家研發的最新作業系統HarmonyOS 2新產品，當中包括：平板電腦MatePad Pro及MatePad 11、智能手錶WATCH 3及WATCH 3 PRO、以及藍芽耳機FreeBuds 4。

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華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略指出，截止2020年底華為在香港手機市場佔有率為17%，排名第三；而穿戴裝置業務方面的本地收入，2020年與2019年相比約增加35%。何表示：「在2019年推出華為終端雲服務（HMS）後，用戶反饋不錯。」有信心未來推出更多搭載自家系統及服務的產品，能夠吸引更多客戶使用。

▲ 華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略指出，該企將持續採用「1+8+N」全場景智能生態策略，並預告在8月或9月，推出更多款式的IT產品。（黃建輝攝）

何鴻略稱，該企將持續採用「1+8+N」全場景智能生態策略，是次在港登場的5款新產品，僅是「打響第一炮」，預告將會在8月或9月，推出更多款式的IT產品，如智慧大屏幕等，盼透過研發新產品，不斷擴大華為自家的生態圈，將用戶的生活互聯互通，體驗上可一致。

主打年輕人市場 MatePad 11提升屏幕表現

而是次登場的新產品平板MatePad Pro、MatePad 11及智能手錶WATCH 3系列，均搭載新版HarmonyOS 2作業系統。其中MatePad Pro及MatePad 11，更是在香港推出的首款採用HMS的平板。

MatePad Pro針對專業用戶和內容創作者的需要而設，採用10.8吋2K屏幕，配備7nm制程的Qualcomm Snapdragon 870處理器，電池容量為7250mAh，支援40W有線超級快充、最大27W無線超級快充以及最大10W反向無線充電。

MatePad Pro是次也支援跨設備協同體驗，當手機協同至平板後，在橫屏狀態下，協同視窗的App可以全屏顯示，用戶可在全屏下閱讀新聞、瀏覽資料，也可利用鍵盤撰寫訊息；App在平板上全屏顯示時，手機仍可操作其他應用任務。

▲ MatePad Pro針對專業用戶和內容創作者的需要而設，採用10.8吋2K屏幕，配備7nm制程的Qualcomm Snapdragon 870處理器。（黃建輝攝）

至於MatePad 11則提升顯示屏幕表現，主打年輕人市場。平板採用10.95吋2K屏幕，屏佔比達86%，首度加入120Hz屏幕更新率以及支援 DCI-P3 電影級色域，畫面更流暢，方便年輕人玩遊戲。

另外，MatePad 11支援智能多視窗功能，可同時開啟多個任務視窗，用戶可一邊看影片，一邊做筆記、接收訊息，瀏覽資訊，進行多項任務；平板亦提供平行視界操作，支援同一應用兩項獨立操作。MatePad 11配備Qualcomm Snapdragon 865處理器，支援WiFi 6高速連接，內置6GB RAM 以及128GB ROM，電池容量為7250mAh，有高達12小時高清影片播放、12小時辦公及10小時的網頁瀏覽續航力。

▲ MatePad 11採用10.95吋2K屏幕，屏佔比達86%，首度加入120Hz屏幕更新率以及支援 DCI-P3 電影級色域，畫面更流暢，方便年輕人玩遊戲。（黃建輝攝）

售價方面，MatePad Pro為5,288港元，MatePad 11則售3,388港元，將於7月底至8月初在港發售。

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記者：曾曉汶