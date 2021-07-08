【投資展望】貝萊德﹕監管科網企業並非中國獨有　有利市場發展

▲ 在6至12個月的投資層面上，貝萊德把美股評級降至「中性」，並把日本、歐洲股票上升至「增持」。

全球最大資產投資公司貝萊德發表年中投資展望，該行表示，目前仍看好股票市場多於政府債券。在長期投資上，貝萊德把股票上調一個評級，並把政府債券下調一個評級。在6至12個月的投資層面上，貝萊德把美股評級降至「中性」，並把日本、歐洲股票上升至「增持」。此外，美債亦被下調兩個評級至「減持」（underweight）。

貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博(Ben Powell)表示，下調美股評級至「中性」，並非對美股有負面看法。他表示，對比起歐洲及日本，美國經濟早已開始重啟，認為歐洲及日本增長空間較大，故建議將資產由美股配置歐洲及日本股市。

科技監管並非中國獨有

至於中國市場方面，滴滴出行（美﹕DIDI）近日遭到內地監管部門進行安全審查，引發其股價下跌，龐文博表示，除了中國政府以外，在歐洲等地亦有政府對大型科技企業進行監管，並非中國獨有。他預期，未來中國將持續對大型科企進行監管，而有關反壟斷的監管亦有利未來市場發展。

不過他預計，未來更多企業或會選擇留在中國上市，環球投資者未來若要投資中國企業，或需直接到中國市場投資。

偏向採取「偏好風險」策略

宏觀來看，據報告內容，貝萊德認為，全球經濟環境正歷結構性變化，現時已慢慢從過去沿用40多年的經濟政策思維（Neoliberal Consensus）轉型到新環境。

該行指出，自1980年代起，政策制定者一直深受上述思維影響，在政策方向上，較為聚焦於削減財政赤字及債務問題，以及控制通脹上升。但在新政策思維（policy paradigm，或譯作「政策範式」）下，隨美國聯儲局去年大舉印鈔，加上多國政府面臨巨額財政赤字及債務問題，各國央行已摒棄以往經濟政策大方向。從時間面來看，目前全球經濟正處於轉型的關鍵時期，因此該行現時偏向採取「偏好風險」（Pro-risk）的策略。

貝萊德料聯儲局2023年中旬才加息，詳見﹕【下一頁】

貝萊德把新經濟環境稱為「新名義」（The New Nominal），意指在該環境內，高度經濟增長會帶來通脹，但政府長期債券收益率對於通脹預期或實際通脹的反應會較以往為弱。

在此情況下，貝萊德認為，對比起2008年金融危機時期，現時市場環境已完全不同。從以往表現來看，通脹上升，意味著提高利息成本，對投資者構成壓力。但在現時環境下，貝萊德相信，央行更願意在經濟高於目標通脹的情況下逐漸恢復，意味著央行願意在通脹繼續上升的情況下，仍然偏向抑制利息成本上升，從而紓緩政府巨額赤字及過去新冠疫情對經濟所帶來的衝擊。因此，貝萊德表示，仍看好股票市場前景。

短期來看，貝萊德認為，在市場尚未完全清楚理解新經濟政策思維框架下，短期內將會增加市場不確定性，但隨時間過去，市場不確定性消散，央行將能夠重拾主導權，令更多人接受新的經濟政策框架。

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編輯﹕賴奕羚