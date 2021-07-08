▲ 【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升 比亞迪新能源汽車銷售創新高

中國乘聯會表示，6月乘用車市場零售達到157.5萬輛，同比下降5.1%，而且相較2019年6月下降11%，打破了連續11個月的增長勢頭，原因是芯片短缺繼續影響汽車製造業﹐另外前幾個月的低基數效應基本消除。

不過，今年上半年，零售累計達到994.2萬輛，同比增長28.9%，仍處於乘聯會2011年以來1月至6月同期增速的歷史高位。

6月新能源乘用車零售銷量達到22.3萬輛，按年增長169.9%，按月增長19.2%。零售銷量突破萬輛的企業有比亞迪 （01211） 40317輛、上汽通用五菱31285輛、特斯拉中國（Tesla）28138輛等 。

值得留意，比亞迪乘用車6月全系銷售49765輛，按年增長52.5%，按月增長10.2%；其中，新能源汽車銷量創歷史新高。

新能源車批發零售半年雙破百萬。首6月新能源乘用車批發108.7萬輛，同比增長231.5%；新能源車零售100.1萬輛，同比增長218.9%。

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編輯：吳敏芳