微信刪數十個LGBT帳戶網民　憂同性戀內容遭打擊

▲ 微信（WeChat）近日刪除了數十個大學生經營的 LGBT 賬戶，指其違反了互聯網信息規則。

同性戀在中國屬於較有爭議性的話題，它曾被列為精神障礙，直到 2001 年中國精神病學會才把其於疾病分類中剔除 。中國推出的即時通訊軟件微信（WeChat）近日刪除了數十個大學生經營的 LGBT 賬戶，指其違反了互聯網信息規則。此舉引起不少網民擔憂同性戀內容會被打擊。

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根據微信發出的通知，他指出這些LGBT團體違反了中國互聯網上提供公共信息服務的賬戶管理規定。涉事的 LGBT 帳戶所發表的帖文被全部刪除，經營該帳戶的用戶對此表示震驚，稱微信在沒有發出任何警告的情況下對其發表的內容進行審查。

耶魯大學法學院蔡保羅中國中心高級研究員 Darius Longarin稱，他高度關注此事並致力於推動 LGBT 平等 。他指中國國家互聯網信息辦公室最近宣布清理互聯網以保護未成年人，並打擊被視為「不良影響」的社交媒體團體，故擔心稍後將有更多LGBT賬戶被封鎖。

「LGBT」包括女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、變性或跨性別者（Transgender）。現時，全球LGBT人口估計逾4億 。

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責任編輯：陳泳如