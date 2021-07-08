  • 31°C
香港時間 : 2021708日 (四) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？

環球社會熱點 18:24 2021/07/08

分享：

新冠肺炎全球肆虐，但北韓至今仍對外堅稱零確診，亦多次拒絕外國捐贈新冠疫苗及提供援助。俄羅斯外長拉夫羅夫周三（7日）表示，莫斯科已多次向北韓提供新冠疫苗，同時重申若北韓有需要，俄羅斯隨時會向他們提供相關物資。外國專家估計，北韓拒絕外國援助可能與缺乏冷藏設備有關。

金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產 【下一頁】

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周三表示，莫斯科已多次向北韓提供新冠疫苗，若北韓有需要，俄羅斯將會向他們提供一切援助。俄羅斯此前曾對北韓致以慰問，表示並非每人都能忍受前所未有的制裁。

北韓一直對外宣稱零確診，並於去年開始一直關閉國家邊境至今，無法與其主要貿易伙伴中國交易，加上國際制裁，北韓經濟遭受嚴重打撃。北韓領袖金正恩早前曾承認該國已出現糧食短缺，形容目前處境緊張。

至於拒絕外國援助，有運輸物流專家推測，北韓可能是缺乏用以運輸疫苗的冷藏設備，以及不放心外國人入境視察疫苗派送過程，才立心不接受援助。不過，現時仍未見北韓釋出願意接受外國援助的意思。

北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元 【下一頁】

金正恩亦於上月發表評論，向民眾表示要為「有史以來最差的結果」作準備，被喻為北韓正面對猶如1990年代的嚴重飢荒。聯合國周三發表報告，指北韓今年將面臨86萬噸糧食短缺，憂慮會出現飢荒。

責任編輯：郭麗明

相關文章

北韓民眾憂慮金正恩健康 心痛到忍唔住流淚
2021/06/27
北韓民眾憂慮金正恩健康 心痛到忍唔住流淚
北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元
2021/06/20
北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元
北韓對美國有兩手準備 金正恩：對話和對抗
2021/06/18
北韓對美國有兩手準備 金正恩：對話和對抗
金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產
2021/06/16
金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產
金正恩瘦了？專家憂慮與北韓政局有關（多圖）
2021/06/09
金正恩瘦了？專家憂慮與北韓政局有關（多圖）

你可能感興趣

北韓民眾憂慮金正恩健康 心痛到忍唔住流淚
17:26 2021/06/27
北韓民眾憂慮金正恩健康 心痛到忍唔住流淚
北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元
20:07 2021/06/20
北韓糧食危機抬高物價 一樽洗頭水賣1500元
北韓對美國有兩手準備 金正恩：對話和對抗
13:49 2021/06/18
北韓對美國有兩手準備 金正恩：對話和對抗
網絡熱話 經濟 北韓 俄羅斯 莫斯科 制裁 疫苗 新冠肺炎 拉夫羅夫

下一篇文章

【東京奧運】料閉門作賽 東京都第4次進入緊急狀態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版