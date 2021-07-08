【新冠疫苗】俄羅斯數次贈北韓 無收外界援助關設備事？

新冠肺炎全球肆虐，但北韓至今仍對外堅稱零確診，亦多次拒絕外國捐贈新冠疫苗及提供援助。俄羅斯外長拉夫羅夫周三（7日）表示，莫斯科已多次向北韓提供新冠疫苗，同時重申若北韓有需要，俄羅斯隨時會向他們提供相關物資。外國專家估計，北韓拒絕外國援助可能與缺乏冷藏設備有關。

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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周三表示，莫斯科已多次向北韓提供新冠疫苗，若北韓有需要，俄羅斯將會向他們提供一切援助。俄羅斯此前曾對北韓致以慰問，表示並非每人都能忍受前所未有的制裁。

北韓一直對外宣稱零確診，並於去年開始一直關閉國家邊境至今，無法與其主要貿易伙伴中國交易，加上國際制裁，北韓經濟遭受嚴重打撃。北韓領袖金正恩早前曾承認該國已出現糧食短缺，形容目前處境緊張。

至於拒絕外國援助，有運輸物流專家推測，北韓可能是缺乏用以運輸疫苗的冷藏設備，以及不放心外國人入境視察疫苗派送過程，才立心不接受援助。不過，現時仍未見北韓釋出願意接受外國援助的意思。

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金正恩亦於上月發表評論，向民眾表示要為「有史以來最差的結果」作準備，被喻為北韓正面對猶如1990年代的嚴重飢荒。聯合國周三發表報告，指北韓今年將面臨86萬噸糧食短缺，憂慮會出現飢荒。

責任編輯：郭麗明