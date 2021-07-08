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【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年升35%至40%　瑞信上調目標價至213元

股市 17:27 2021/07/08

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安踏次季主品牌零售金額按年升35%至40%　瑞信上調目標價至213元

安踏 （02020） 公布第二季銷售數據。上季安踏品牌產品的零售金額（按零售價值計算）按年增長35%至40%，FILA品牌產品的零售金額升30%至35%，所有其他品牌產品的零售金額則升70%至75%。總結上半年，安踏品牌的零售金額按年升35%至40%，FILA品牌升50%至55%，所有其他品牌產品則升90%至95%。

港股今日急跌逾800點，安踏隨大市跌4.9%，收報173.5元。

安踏盈喜，料上半年溢利按年增不少於1.1倍，看【下一頁】

券商瑞信發表研究報告指，將安踏2023年的盈利預測提高6%，主因看好其中期核心品牌的改革能力，受惠銷售均價更高的產品組合比例增加，預期安踏在2021至2023年的收入年均複合增長率為19%。瑞信將安踏目標價由189元上調至213元，評級「跑贏大市」，也為行業首選。

相關文章：【體育用品股】體育用品股受惠國潮當道　李寧、安踏可候回調收集？

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編輯：袁諾曦

安踏體育（02020） 經濟 體育用品股 港股

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