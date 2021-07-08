▲ 【柏傲莊III】屋宇署：6月18日收通知柏傲莊III未達標 整體結構無明顯危險、調查有否違例

新世界發展 （00017） 大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊III（即該發展項目的第1座及第8座住宅大廈），部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度，未達屋宇署指明等級強度。屋宇署回應稱，高度關注柏傲莊III事件，並展開調查。屋宇署表示，知悉項目新世界擬拆卸柏傲莊III兩幢大廈受影響樓層的決定，會與有關認可人士及註冊結構工程師跟進拆卸及補救工程細節，確保柏傲莊III工程及建築物安全並符合法規要求。

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屋宇署指，6月18日收到該發展項目的註冊結構工程師通知，指根據於第八座7樓至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，發現所用混凝土的強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，已暫停該座的相關上蓋建造工程，並作進一步測試。7月6日，屋宇署再接獲通知，指第八座的鋼筋混凝土承力牆及第一座部分鋼筋混凝土支柱及承力牆亦出現類似情況，而第一座的相關上蓋建造工程亦因此暫停。



屋宇署7月7日派員視察，確認第一座及第八座的整體結構並沒有明顯危險。署方要求負責柏傲莊III的認可人士、註冊結構工程師及註冊一般建築承建商提交詳細報告，並須就同一項目其餘五幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。



屋宇署已就有否違反《建築物條例》展開調查，並會視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。

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