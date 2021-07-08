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【有相睇】買家棄白居二資格轉買已補價居屋　斥488萬入市黃大仙翠竹花園

股樓投資 17:20 2021/07/08

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自新一批白居二出籠以來，居屋市場交投一直熾熱，不少人慶幸抽中籤終於可上樓，卻也有人選擇放棄白居二資格，轉而買已補地價單位上車。

    點擊圖片放大
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富誠地產謝婉玲表示，黃大仙翠竹花園4座低層E室錄得成交，上址屬兩房間隔，實用面積484平方呎，座向東南望屋苑內園景，以自由市場價488萬元沽出，實用呎價10,083元。據了解，買家原為白居二客，經一番考慮後，有感政府擔保年期居屋選擇性小，遂放棄中籤資格，轉而在居屋自由市場尋寶。買家見翠竹花園為於市區，屬意單位環境清悠，銀碼亦屬低水筍盤，便即扑鎚入市。

代理指，原業主於2014年11月在自由市場以363萬元購入單位，持貨7年，是次轉手帳面獲利約$125萬元，期間升值34.4%。

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撰文 : 謝昕蕎

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