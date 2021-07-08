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【港交所388】港交所成立中國業務諮詢委員會　高瓴張磊、胡祖六、馬蔚華作港交所顧問

股市 17:19 2021/07/08

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港交所行政總裁歐冠昇上任後再成立新諮詢委員會

香港交易所 （00388） 前年成立國際諮詢委員會後，今日公布成立中國業務諮詢委員會，為港交所董事會於中國的金融市場及經濟發展作顧問。港交所表示，新成立委員會由具備深厚中國市場知識和經驗的資深業界專家組成，由港交所主席史美倫擔任主席，行政總裁歐冠昇、非執行董事張懿宸也是委員會成員。

港交所表示中國業務諮詢委員會成員包括春華資本集團董事長、港交所前非執董胡祖六、招商銀行前行長馬蔚華、高瓴資本集團董事長兼首席執行官張磊。諮詢委員會每年會召開數次會議。

歐冠昇：中國金融市場對外開放趨勢不變 港交所享三大獨有優勢，可見【下一頁】

港交所續指，同時會成立內地市場小組，由歐冠昇擔任主席，成員包括中國內地業界和市場人士，通過定期會議分享經驗，為港交所在中國內地的項目提供意見和建議。

史美倫在聲明中表示，立足中國是香港交易所核心戰略，會提升港交所和香港作為連接中國與世界的橋樑作用。

港交所同時宣布，委任太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建，加入國際諮詢委員會，為該委員會的第7名成員，該委員會也是港交所董事會顧問。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 史美倫 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司

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