【展會重開】貿發局兩大珠寶展7月底舉行　疫下海外展商減至40間

隨著本地疫情稍為緩和，各項展覽陸續復辦。香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展，為貿發局自疫情以來復辦的首項實體貿易展覽。香港貿發局副總裁周啟良指，展覽首次開放予公眾免費入場，難以預計人流會否增加。但受疫情影響今年只有 40 間海外展商參與實體展，其餘為本地展商，他希望是次展會可以靠本地買家及市民支持。

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兩項珠寶展共吸引超過 400 間展商參與，大部份為本地展商。雖然現時各國仍然實施出入境限制，但仍有部份來自德國、瑞士、美國等地的海外展商，派本地代表或由代理公司代表參與。周啟良表示，雖然本港仍有旅遊限制，但不少外商靠展覽尋找商機，因此有需要設立網上展覽，為未能來港的商家尋找商機。

疫情持續多時，重創珠寶行業。香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成指，今年全球需求反彈，加上去年基數較低，令整體出口明顯復甦，今年首 5 個月出口錄得升幅達 29.4％ 。香港貴重珠寶出口在今年 1 至 5 月急增 82.3％ 至 286.5 億港元，而最大出口市場中國則升近 230％，加上珍珠、寶石等原材料出口錄得增長，可見珠寶業正在復甦。

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面對環球經濟不明朗，周允成認為本地珠寶商長遠可採取分散市場策略，留意新興市場如印尼、泰國等。同時亦可拓展網上銷售渠道、參加網上展覽會。他又提到，中國在今年 1 至 5 月的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售額的臨時估值，增加 34.2%，可見內地市場對該類產品有需求，認為中小企要把握粤港澳大灣區的發展機會，開拓内地市場。

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記者：廖淑瑩