運輸署7月15日起為的士及公共小巴司機　提供免費身體檢查服務

運輸署今日（8日）呼籲各公共交通從業員盡早參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，以保護自己、家人和整個社區。為鼓勵公共交通業界接種疫苗，繼今年《至fit安全駕駛大行動》提供健康測試，運輸署將於7月15日至8月14日，特別為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。檢查屬自願性質，費用全免。



以下為免費身體檢查服務涵蓋的項目，以及10間指定健康中心的地址、開放日期、時間及聯絡電話。

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的士及公共小巴司機可於7月12日起透過WhatsApp 或 WeChat發短訊至9465 1172，並提供姓名、香港身份證號碼、司機證編號及聯絡電話號碼進行登記。成功登記的司機會收到一個登記編號，並可於獲得登記編號兩個工作天後，致電或以WhatsApp發短訊至所選健康中心的電話號碼預約。免費身體檢查服務名額有限，先到先得。





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責任編輯：黎淑雯