【5000元消費券】5000元電子消費券登記　AlipayHK領取消費券兼推薦好友賺25元　推薦最多人有機會贏iPhone 12 Pro Max

▲ 市民可在4間支付營辦商之中，選擇一間領取電子消費券。

5,000元電子消費券登記已經開始。市民可在4間支付營辦商之中，選擇一間領取電子消費券。各營辦商為了吸引市民選擇，不斷推出新優惠作招徠。

AlipayHK為成功登記用戶，加推「消費券友勁賞」推薦獎賞計劃。用戶只要將指定連結分享、推薦並發送給其他AlipayHK用戶，推薦越多用戶經其領取消費券，將可獲三重獎賞。

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1. 「推薦賞」

每位受薦人成功經AlipayHK收取消費券，並在確認登記成功後的七個工作日內。推薦人可獲25元禮券一張。而用戶最多可以推薦4,000人，即最高可賺取100,000元。每次最多可使用10張25元禮券。

至於受薦人亦可獲5元禮券，惟須消費滿6元才可使用。

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2. 「集氣賞」

用戶凡獲三位及五位受薦人集氣後，並成功選擇AlipayHK作為收取消費券的指定機構後。可於7月18日至8月14日在「登記勁賞」，領取各一張商戶消費券。每位推薦人最多只可獲得兩張商戶消費券。

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3. 「Phone神賞」

成功獲得最多受薦人集氣的前十名推薦人，可獲得Apple iPhone 12 Pro Max 256GB手機一部。得獎結果將於2021年8月25日於AlipayHK App內公布。

責任編輯：馬意文