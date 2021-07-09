【職場熱話】跟友好女同事拍住工作　對方竟請病假去看電影　事主嘆「千萬不要和朋友做同事」

經常有人說「不要和同事做朋友」，近日就有網民在討論區發帖，稱最近被安排跟一名關係不錯女同事一起工作，不料她對工作不負責任，經常把工作掉給事主，有次還被事主發現她請病假去看電影。令事主看到後十分生氣，原打算把此事告訴上司，但又念在他們關係不錯而不忍心。事主最後得出一個結論：千萬不要和朋友做同事。

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【職場熱話】公司新入職女同事 一返工即被「起底」 網民批：來說是非者 便是是非人 【下一頁】

帖文一出，不少網民都嘲諷事主「你有沒有想過只有你當她是朋友」、「『兵仔』就是『兵仔』，說甚麼朋友」、「你肯定是朋友？」、「同事不可以做朋友，朋友不可以做同事，人生真理」、「別人當你是傻子而已」、「與是不是同事無關，是不應該聊兩句就以為別人跟你是朋友」；亦有網民向事主提出建議「下次工作就你自己分，一人一半，做好自己的部分就不理會她，跟上司報告時就稱自己負責的已完成，不知道她進度如何。」

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責任編輯：黃苑筠