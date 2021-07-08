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【東京奧運】料閉門作賽 東京都第4次進入緊急狀態

環球社會熱點 18:01 2021/07/08

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日本政府宣布東京都第4次進入緊急狀態，今屆東京奧運將會於緊急狀態下舉行。

日本疫情惡化，日本首相菅義偉宣布東京都第4次進入緊急狀態，將維持至8月22日。東京奧運7月23日開幕，因此今屆東京奧運將會於緊急狀態生效期間舉行。

【東京奧運】日本疫情持續嚴峻 公路傳聖火被取消 【下一頁】

菅義偉今日（8日）於官邸召開會議後，宣布向東京都發布第4次緊急事態宣言。東京都防疫重點措施周日（11日）到期後，東京都的緊急狀態會再次生效。

日本政府因應民眾於暑假及盂蘭盆節等假日外出更頻密，決定緊急狀態會維持6周至8月22日。

今屆東京奧運將於7月23日至8月8日舉行，東京都期間仍處於緊急狀態。日媒指國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今日已乘坐飛機抵達東京羽田機場，日本政府、奧組委、IOC等將舉行5方會談，料會正式作出閉門作賽的決定。

【東京奧運】配合日漫文化 德奧足動畫公布大名單 【下一頁】

除了東京都外，沖繩縣也會維持緊急狀態。而埼玉、神奈川、千葉、大阪4個府縣的防疫重點措施亦將延長，包括禁止餐廳等場所提供酒類飲品。

至於北海道、愛知、京都、兵庫和福岡的防疫重點措施，則如期於周日解除。

責任編輯：鄭錦玲

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