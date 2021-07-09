【好想去旅行】麗晶七海郵輪推環遊世界之旅　2024年啟航為期132夜

▲ 麗晶七海郵輪宣布推出2024年環遊世界之旅，航程將於7月15日起接受預訂。

郵輪業正陸續推出新航程，迎疫後復甦。麗晶七海郵輪宣布推出2024年環遊世界之旅，賓客將可乘坐郵輪暢遊中美洲、美國西岸和夏威夷、南太平洋島嶼、澳洲和新西蘭、東南亞、印度次大陸、中東、地中海和百慕達等地，航程將於7月15日起接受預訂。

該趟環遊世界之旅航程歷時近五個月、跨越34,500海里，並將於2024年1月6日展開。賓客將乘坐優雅的「七海水手號」（Seven Seas Mariner）往返佛羅里達州邁阿密。在全長132晚的航程中，郵輪將到訪遍佈四大洲31個國家共66個港口，為賓客提供目的地深度遊覽體驗，當中包括442項免費岸上觀光活動，以及12晚港口過夜停留，並會穿越巴拿馬運河和蘇彝士運河。



此外，航程亦會帶賓客暢遊61個聯合國教科文組織世界遺產地。另一方面，麗晶七海郵輪亦為賓客準備了18項額外收費的自選陸上行程，當中11項更是全新推出。



麗晶七海郵輪總裁兼行政總裁Jason Montague表示，過去兩年，環遊世界之旅皆於推出當日刷新預訂紀錄，這證明賓客對旅行熱情不減，也同時反映出這些航程的吸引力。2024年環遊世界之旅將會集團有史以來最豐富充實的航程，相信2024年環遊世界之旅也將會迅速售罄。



麗晶七海郵輪的2024年環遊世界之旅包括一系列禮遇，如每房美金1,100元的船上消費額、不限次數的洗衣、乾洗和熨燙服務、電話通話時間、船上醫療服務以及紀念禮品等。航費方面，入住豪華陽台套房每位72,599美元（約56萬港元），而入住配套奢華的主人套房則為每位199,099美元（約155萬港元）。

責任編輯：蘇穎琪