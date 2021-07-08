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【英國疫情】新冠患者激增 NHS唔夠人做手術

環球社會熱點 17:25 2021/07/08

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英國新冠疫情惡化，確診人數持續上升，英國政府仍然預料會在7月19日全面解封，不少醫學專家警告此舉會加重醫療負擔。英國部分地區的國民保健服務正因為疫情導致人手不足，多項手術被迫取消。

英國擬准打完疫苗民眾 由香港等地返英免隔離 【下一頁】

英國的新冠重症人數隨確診增加而上升，利茲（Leeds）的國民保健服務（NHS）因為人手基本被分配至處理新冠患者，無法騰出人手完成手術，決定取消部分早已預約的非緊急手術，同時確保有足夠人員應對緊急狀況。

據悉，位於伯明翰的皇家骨科醫院（Royal Orthopaedic Hospital）亦有人手不足問題，同樣需要延後多項手術。但情況與利茲不同，皇家骨科醫院因為眾多醫護人員曾與新冠患者有密切接觸，按規定需自我隔離10日，才導致院方出現人員問題。

更有消息人士透露，伯明翰的大學醫院（Universit Hospital）今周有近千人缺勤，部分是出於曾與新冠確診者密切接觸而自我隔離，亦有員工因子女不能回校需要留家照顧而被迫請假。

【英國疫情】未打疫苗年輕人變高危 多個學生地區爆疫 【下一頁】

因此，有指不少醫院希望政府提前，解除對完成疫苗接種者及學童的自我隔離要求，由8月16日改至全面解封的7月19日。NHS消息人士指出，不少醫院預計解封後確診人數會再攀升，希望有盡量充足的人手應付需求。

然而，有專家反對提前放寬自我隔離要求，強調面對新冠患者的醫護人員自我隔離更重要，以減低在工作環境中，傳染其他高危族群的潛在風險。

責任編輯：吳漢培

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