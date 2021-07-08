「抗疫基金金融科技人才計劃」截止　接獲逾1,000宗申請

▲ 「抗疫基金金融科技人才計劃」於7月2日截止申請，共接獲1,028宗申請。

數碼港宣布，由財經事務及庫務局委託，在政府第二輪「防疫抗疫基金」下推行的「抗疫基金金融科技人才計劃」，於7月2日截止申請，共接獲1,028宗申請。

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「抗疫基金金融科技人才計劃」由去年7月2日起接受申請，為從事金融科技的企業，提供為期最長一年的薪金資助以開設1,000個新的全職職位，同時為金融及科技專才及新畢業生提供更多金融科技相關的就業機會。截至今年6月底，已經有超過500宗申請完成審批程序，並已聘得相關僱員，以預付形式分階段獲發資助款項，另外亦有近200宗申請已經完成公司資格審核，申請公司正進行招聘程序。數碼港將盡快完成餘下申請的審批，及早向合資格企業發放資助。

參與計劃公司須定期向數碼港提交僱員的支薪記錄及強積金供款證明，而數碼港會在計劃中期及末期，約見相關僱員及其主管進行檢討，以監察聘用情況，確保公帑用得其所。

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責任編輯：蘇穎琪