【大行點睇】中金料港交所上半年多賺36% 將受惠內地加強監管 強化新經濟企業來港上市預期

憧憬受惠內地加強監管，中概股或回流香港上市，港交所 （00388）今早股價曾升近4%，高見510元，惟在大市全面走弱下，午後倒跌，至收市報490元，跌0.2%。中金發表研究報告指，港交所將於8月11日披露中期業績，預計今年第二季盈利按年上升10%，按季則料下跌15%，至32.6億元。該行估計，港交所第二季總收入按年增長12%，按季則下跌10%，至53.3億元，而上半年收入預期按年增29%至113億元，盈利按年增36%至71億元。

該行表示，港交所第二季盈利同比增速表現低於日均交易額增速33%的水平，主因衍生品日均交易量同比下滑及投資收益受去年同期高基數影響。該行予港交所「跑贏行業」評級，目標價611元。

【異動股】李寧預告上半年至少多賺1.6倍 大行齊齊唱好【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港交所早前宣布，將會落實推出全新電子結算平台「FINI（Fast Interface for New Issuance）」，以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股（IPO）程序，並料最快於明年第四季實現「T+2」周期。該行認爲，FINI的推出有助於縮短新股定價與交易之前的周期，提升市效資金使用效率、及市場定價效率，以不斷提升港股市場的長期吸引力。

對於內地加強中概股監管，該行表示，有關舉措進一步強化了市場對於新經濟企業港股上市的預期。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧