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【大行報告︱盲盒】高盛首予泡泡瑪特目標價94元　潛在上升空間達34%

股市 16:57 2021/07/08

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高盛首予泡泡瑪特目標價94元　潛在上升空間達34%

高盛首予Pop Mart泡泡瑪特 （09992） 目標價94元，評級為「買入」。高盛預期，泡泡瑪特能捕捉於內地的潮流玩具快速增長需求，預期泡泡瑪特的市場份額由2019年的9%，上升至2026年的16%，屆時內地潮玩市場潛在市場規模達1150億人民幣，主要由95後消費者推動。

泡泡瑪特全日跌5.6%，收報69.85元。以高盛給予的目標價94元計，意味潛在上升空間逾34%。

網傳泡泡瑪特要求女性見工時填寫生育計劃，集團致歉，看【下一頁】

高盛指，泡泡瑪特作為中國玩具領域IP發展的領先者，泡泡瑪特有三大核心競爭力，包括1）在IP方面的往績紀錄，現時公司有93個IP以及每年推出逾100款玩具系列，2）商業化能力，以及3）平均的渠道及忠實會員帶來強勁的消費者參與。

高盛預期，泡泡瑪特2021年至206年的銷售複合年均增長率為32%，主因預期期內綫下複合年均增長率為28%，綫上則為39%，以及穩定的淨利潤走勢及已強化的銷售渠道。

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編輯：袁諾曦

港股 泡泡瑪特（09992）

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