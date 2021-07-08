英國擬准打完疫苗旅客 由香港等地返英免隔離

▲ 英國政府擬准許已完成接種疫苗旅客，由包括香港等黃色名單地區返回英國可免隔離。

英國將多個國家及地區分為紅、黃、綠3個級別，目前僅由綠色名單地區返回英國的旅客可免隔離。英國政府擬放寬入境限制，如旅客已完成接種新冠疫苗，由包括香港等黃色名單地區返回英國可免隔離，據報最快本月19日生效。

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根據現行規定，由紅色名單及黃色名單地區返英國的旅客，入境後都必需隔離10日，並涵蓋包括法國、意大利、西班牙等較受歡迎的旅遊地區。

但隨著英國已有64.6%的成人完成兩劑新冠疫苗接種，英國政府正準備放寬入境措施。

《彭博社》引述消息人士指，英國政府料於當地周四（8日）敲定新入境規定，准許旅客由黃色名單地區返英國後可豁免隔離10日，只需於離開黃色名單地區前、抵達英國後接受新冠檢測。

而香港也屬於黃色名單地區，因此旅客由香港返英後也無需隔離。

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有關措施料最快於下周一（19日）生效。據悉，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）會於國會公布新安排，同時交待新安排對無法接種疫苗的未成年者有何影響。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（7日）於國會表示，打兩劑疫苗如同偉大解放者（Double vaccination is a great liberator），並稱這在理論及實踐層面上都很可行。

而英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）早前宣布由8月16日起，已接種兩劑疫苗者與未成年者即使曾與染疫者接觸，也不需再隔離10日。

但成年人士要打完第2劑疫苗最少10日才可豁免隔離，英媒預計這項要求同樣適用於免隔離入境安排。

責任編輯：鄭錦玲