英國已打疫苗國民 「黃區」返國免隔離（第二版）

英國將多個國家及地區分為紅、黃、綠3個安全級別，目前僅得來自不足30個綠色地區的人士，入境英國時可豁免隔離10日。英國政府周四（8日）宣布，放寬入境限制，如英國國民已完成接種新冠疫苗，由黃色地區返回英國後可豁免隔離，本月19日生效。至於海外旅客會否獲得相同豁免，英國政府將於稍後時間公布。目前香港在黃色名單上，料已接種疫苗的港人入境英國時有望受惠。

（第二版更新英國政府正式宣布）

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根據現行規定，由紅色及黃色地區抵達英國的英國國民或海外旅客，入境後都必須隔離10日，前者更需於酒店進行隔離。不過，隨著英國已有64.6%的成人完成兩劑新冠疫苗接種，英國政府放寬入境措施。

英國政府周四敲定新入境規定，准許來自黃色地區的已接種疫苗英國國民，返英後可豁免隔離10日，只需於離開黃色地區前、抵達英國後接受新冠病毒檢測。

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有關措施本月19日生效，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）於國會公布新安排，同時交待新安排對無法接種疫苗的未成年國民同樣成立。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（7日）於國會表示，打兩劑疫苗如同偉大解放者（Double vaccination is a great liberator），並稱這在理論及實踐層面上都很可行。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）早前亦宣布，8月16日起，已接種兩劑疫苗者與未成年者即使曾與染疫者接觸，也不需再隔離10日。

責任編輯：鄭錦玲