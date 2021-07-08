【人民幣定期存款】中資行人幣定存 3個月年息最高2.65厘

▲ 招商永隆3個月年息享2.65厘，在相同人民幣定期存款中膺高息王。

兩間中小銀行今天（7月8日）加人民幣定期存款息，包括大眾銀行上調3個月人幣定存年息0.1厘，至重返兩厘大關，跟半年及一年看齊。華僑永亨則微升半年期0.05厘，新息率達2.05厘。專家建議先開立3個月或以下較短存，畢竟中外市況變數甚多，例如本來憧憬內地收水，詎料突傳人行或於第3季尾降存款準備金等，短期存款有助閒資靈活調動。目前3個月人幣定存年息以招商永隆的2.65厘為高息王，存100萬元（人民幣，下同）賺息約6624元；如以入場費10萬元來看，也穩袋662元。

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星展香港財資市場部董事總經理王良享對媒體說，聯儲局剛公布議息紀錄似乎又再轉軚，令債息失守1.3厘，相信本月底議息唯恐對收水加息仍未有明確啟示，須視乎更多經濟數據才作定奪，或於8月底Jackson Hole年會後，公布縮減買債規模。

信銀半年人幣存息2.35厘【下一頁】

星展香港高級經濟師周洪禮對媒體說，內地相隔一年多突傳又再降準，可能是次季經濟增速未如預期，相信第3季末才降準，後向仍緊盯明天公布上半年的通脹數據，大宗商品等漲價的衝擊。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪